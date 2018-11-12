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Бійці ООС ліквідували двох російських окупантів на Донбасі

08:26, 12 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях бійців, повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Ворог здійснював обстріли оборонних укріплень у районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне. 

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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти.

"Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. За даними розвідки, 11 листопада двох російських окупантів було знищено, ще двох - поранено", - йдеться у повідомленні.

Поточної доби ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі російські окупанти, які проводять псевдовибори ватажків та маріонеток Кремля, організували продаж продуктів на "виборчих дільницях".

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Теги: #Донбас#втрати#бойовики