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На окупованому Донбасі окупанти організували продаж продуктів на "виборчих дільницях" (фото)

13:15, 11 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

На окупованому Донбасі російські окупанти, які проводять псевдовибори ватажків та маріонеток Кремля, організували продаж продуктів на "виборчих дільницях".

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

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"Спектакль розпочався. В кращих традиціях СРСР в ОРДЛО відбуваються так звані "вибори". Кремлем поставлено завдання: до 12.00 повідомити про явку не менш 50% «виборців». Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про "черги бажаючих проголосувати". На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії", - йдеться у повідомленні.

В СБУ стверджують, що "навіть мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів не витримали такого відвертого фейку і категорично відмовилися працювати".

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей сьогодні відбуваються так звані «позачергові вибори глав «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Також чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявили, що так звані «вибори» не відповідають ні букві, ні духу Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і голова СБУ Василь Грицак попередили про кримінальну відповідальність за організацію і проведення так званих «виборів» в ОРДЛО. Грицак заявив, що російська влада в Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, а тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих «виборів».

«Так званих глав «ДНР» і «ЛНР» вже призначено в Москві - це Пушилін і Пасічник», - наголосив Грицак. «Залишилося небагато - фактично надати видимість легітимності проведенню цього дійства на Донбасі», - додав він.

Також Грицак заявив, що в Москві вже визначили «результати» підтримки ватажків бойовиків і явки населення на псевдовиборах на окупованому Донбасі.

За даними СБУ, «попередньо вже намалювали для «перемоги» Пушиліна в так званій «ДНР» 55%, Пасічника в «ЛНР» - 63%».

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Новина в сюжеті: Псевдовибори на окупованому Донбасі
Теги: #вибори в ОРДЛО#вибори на Донбасі