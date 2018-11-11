На окупованому Донбасі окупанти організували продаж продуктів на "виборчих дільницях" (фото)

В СБУ заявляють, що на окупованих територіях заради збільшення явки "виборців", відбувається продаж хліба, овочів, олії.

На окупованому Донбасі російські окупанти, які проводять псевдовибори ватажків та маріонеток Кремля, організували продаж продуктів на "виборчих дільницях".

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

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"Спектакль розпочався. В кращих традиціях СРСР в ОРДЛО відбуваються так звані "вибори". Кремлем поставлено завдання: до 12.00 повідомити про явку не менш 50% «виборців». Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про "черги бажаючих проголосувати". На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії", - йдеться у повідомленні.

В СБУ стверджують, що "навіть мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів не витримали такого відвертого фейку і категорично відмовилися працювати".

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей сьогодні відбуваються так звані «позачергові вибори глав «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Також чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявили, що так звані «вибори» не відповідають ні букві, ні духу Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і голова СБУ Василь Грицак попередили про кримінальну відповідальність за організацію і проведення так званих «виборів» в ОРДЛО. Грицак заявив, що російська влада в Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, а тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих «виборів».

«Так званих глав «ДНР» і «ЛНР» вже призначено в Москві - це Пушилін і Пасічник», - наголосив Грицак. «Залишилося небагато - фактично надати видимість легітимності проведенню цього дійства на Донбасі», - додав він.

Також Грицак заявив, що в Москві вже визначили «результати» підтримки ватажків бойовиків і явки населення на псевдовиборах на окупованому Донбасі.

За даними СБУ, «попередньо вже намалювали для «перемоги» Пушиліна в так званій «ДНР» 55%, Пасічника в «ЛНР» - 63%».