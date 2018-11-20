Точний удар бійців ООС по бойовиках на Донбасі показали на відео

На кадрах видно, що бійці влучили прямо в ціль і чути їхні радісні вигуки.

У мережі з'явилося відео удару українських військовослужбовців по позиціях бойовиків на Донбасі. Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти "Бойовий бюлетень" у Facebook. Читайте такожАксьонов і компанія: на "інавгурацію" ватажка "ДНР" у Донецьк з'єднання їхалися російські окупанти (фото) "ООС. Жалять точно і боляче", - йдеться у підписі до відео. На кадрах видно, що бійці влучили прямо в ціль і чути їхні радісні вигуки. Увага! На відео присутня нецензурна лексика. Як повідомляв УНІАН, війська ППО України збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10".

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