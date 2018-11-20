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Точний удар бійців ООС по бойовиках на Донбасі показали на відео

13:18, 20 листопада 2018
Війна
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Ілюстративне фото / facebook.com/kpszsu

Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти "Бойовий бюлетень" у Facebook.

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"ООС. Жалять точно і боляче", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що бійці влучили прямо в ціль і чути їхні радісні вигуки.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв УНІАН, війська ППО України збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10".

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Теги: #Донбас#ЗСУ