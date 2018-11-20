Точний удар бійців ООС по бойовиках на Донбасі показали на відео
13:18, 20 листопада 2018Війна
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На кадрах видно, що бійці влучили прямо в ціль і чути їхні радісні вигуки.
Ілюстративне фото / facebook.com/kpszsu
У мережі з'явилося відео удару українських військовослужбовців по позиціях бойовиків на Донбасі.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти "Бойовий бюлетень" у Facebook.
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"ООС. Жалять точно і боляче", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах видно, що бійці влучили прямо в ціль і чути їхні радісні вигуки.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
Удар ООС по бойовиках
Як повідомляв УНІАН, війська ППО України збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10".
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