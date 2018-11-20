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Війська ППО України збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10" (фото)

09:06, 20 листопада 2018
Війна
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19 листопада, близько 9:49, засобами РЕМ було виявлено безпілотний літальний апарат супротивника / прес-служба ООС

Про це повідомляє прес-центр ОНС в Facebook.

"19 листопада, близько 9:49, засобами РЕМ було виявлено безпілотний літальний апарат супротивника, ймовірно типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Бахмут-Костянтинівка-Очеретине", - йдеться в повідомленні.

прес-служба ООС

За даними штабу, після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 12:20, ціль була знищена вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ зі складу Об'єднаних сил.

"Судячи з уламків і характерного парашута з номером - це БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації", - зазначили в прес-центрі.

прес-служба ООС

Як повідомляв УНІАН, в результаті ворожих обстрілу поранено троє українських бійців.

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Теги: #Донбас#війна