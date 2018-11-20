Війська ППО України збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10" (фото)
Об'єднані сили збили черговий безпілотник російського виробництва.
Про це повідомляє прес-центр ОНС в Facebook.
"19 листопада, близько 9:49, засобами РЕМ було виявлено безпілотний літальний апарат супротивника, ймовірно типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Бахмут-Костянтинівка-Очеретине", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 12:20, ціль була знищена вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ зі складу Об'єднаних сил.
"Судячи з уламків і характерного парашута з номером - це БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації", - зазначили в прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, в результаті ворожих обстрілу поранено троє українських бійців.