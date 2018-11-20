Війська ППО України збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10" (фото)

Судячи з уламків і характерному парашуту з номером - це був БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації.

Об'єднані сили збили черговий безпілотник російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр ОНС в Facebook. "19 листопада, близько 9:49, засобами РЕМ було виявлено безпілотний літальний апарат супротивника, ймовірно типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Бахмут-Костянтинівка-Очеретине", - йдеться в повідомленні. За даними штабу, після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 12:20, ціль була знищена вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ зі складу Об'єднаних сил. "Судячи з уламків і характерного парашута з номером - це БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації", - зазначили в прес-центрі. Як повідомляв УНІАН, в результаті ворожих обстрілу поранено троє українських бійців.

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