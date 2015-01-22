ГПУ уточнила кількість жертв обстрілу бойовиками зупинки в Донецьку

Про це сьогодні в ефірі радіо Ера-FM повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема.

“Мені доповів прокурор Донецької області про те, що загинуло 9 осіб і 7 поранено, але це попередня інформація... територія знаходиться під контролем терористів і нам там дуже важко працювати”, - сказав Ярема.

Читайте такожБойовики обстріляли зупинку в Донецьку, щоб нівелювати теракт під Волновахою – Доній Він підкреслив, що від місця трагедії українські військові підрозділи знаходилися на дуже великій відстані і як і раніше не вели вогонь по житловим кварталам населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку, бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту у Ленінському районі міста Донецька.

"Місце обстрілу знаходиться на значній відстані - понад 20 км - від території, де відбуваються бойові дії у аеропорту м. Донецька. Таким чином, зброя була використана бойовиками умисно саме проти цивільного населення", - підкреслили у прокуратурі Донецької області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).