До 31-го блокпосту військові підтягнули важку техніку, танки бойовиків намагаються обійти 29-й блокпост

29-й блокпост другу добу обстрілюють з артилерії. Тим часом, до 31-го блокпосту підтягнули важку техніку. За даними розвідки ЗСУ, сили противника планували наступ на 29-й, однак через ожеледицю відклали його, повідомляє Громадське.

З українського боку наступу чекають з години на годину. Поранених і вбитих за минулу добу немає. Обстріли на трасі «Бахмутка» вщухли вночі.

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За словами комбата «Донбасу» і народного депутата Семена Семенченка, зараз танки супротивника намагаються обійти 29-й блокпост. Бійці 24-ї бригади ЗСУ та Нацгвардії роблять все, аби цьому завадити. Дороги до села Кримське та на трасу закриті, проїхати не дозволяють навіть місцевим мешканцям.

Тим часом, від артобстрілів з боку Стаханова страждають прилеглі села – так снаряд потрапив у центр селища Тошківка. На щастя, ніхто не загинув.