Астролог розповів, чи загрожує Україні початок "великої війни" на морі

За прогнозами астролога, жодної військової конфронтації не буде. Навпаки, Україну чекає досить спокійний і благословенний грудень.

Рішення про необхідність введення воєнного стану в Україні у зв'язку з нападом і захопленням російськими військовослужбовцями українських суден – це блискуча спроба президент Петра Порошенка витягти для себе вигоду з ситуації в Керченській протоці ситуації.

Про це заявляє астролог Влад Росс, передає "Главред".

"Порошенко скористався моментом, щоб усунути і послабити своїх суперників на президентських виборах, а початок президентської гонки відстрочити, як мінімум, на два місяці. Взагалі, сенс введення воєнного стану Петром Порошенком полягає тільки в одному – перенести вибори президента на осінь, коли, за астрологічними прогнозами, у нього буде більше шансів залишитися в політиці. Тому він шукає способи відкласти вибори. Адже так він зуміє виграти час: його суперники не зможуть два місяці активно брати участь у виборчій кампанії, а у нього буде більше можливостей підготуватися до виборів, ніж у всіх інших. Наприклад, того ж Зеленському доведеться оголосити про те, що він йде в президенти, лише в лютому", - каже астролог.

Так що Порошенко виграє час у суперників. Він витягнув з ситуації в Керченській протоці всі можливі вигоди для себе. І цей період, поки буде діяти режим воєнного стану, допоможе йому підвищити свої рейтинги.

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Адже Порошенко – президент війни. Саме на військовій темі він може "виїжджати", каже Росс.

"Однак важливо відзначити – навряд чи воєнний стан буде продовжено після закінчення строку в 60 днів. Тому вибори відбудуться в строк. Якщо говорити про загрозу подальшої ескалації на море або широкомасштабної війни Росії проти України, то, за моїми прогнозами, ніякої військової конфронтації не буде. Навпаки, Україну чекає досить спокійний і благословенний грудень", - говорить астролог.

"Чому в Керченській протоці склалася така ситуація, чому у нас загострився конфлікт на море? 17 листопада Марс, планета війни, увійшов в Зодіакальний знак Риб, а це віщує війни на водах, про що я попереджав у своїх прогнозах на листопад. Цей період триває до сих пір, і в ці дні вкрай висока загроза зіткнень на воді, випадків піратства і різних небезпек, пов'язаних з водою. Також в цей час цілком можуть "постраждати" якісь мости, наприклад, Керченський (як 20 листопада повідомляло Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Кримський міст почав "просідати" і трохи змістився, – Ред._", - каже Росс.

"А ось війни на морі або активізації бойових дій на Донбасі я не бачу. Напад на українські судна – це був всього лише короткостроковий сплеск. А Порошенко вирішив скористатися ситуацією, оскільки вже і сам не вірить у свою перемогу на виборах. Крім того, не виключено, що Верховна Рада саморозпуститься після нового року. Тоді парламентські вибори можуть відбутися навесні, а президентські – восени", - говорить астролог.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, приблизно в 13-14 милях від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні і заблоковані. По катеру "Бердянськ" був здійснений вогонь на поразку з 30-міліметрової гармати російського сторожового корабля. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.