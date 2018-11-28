Путін стверджує, що українські кораблі рухалися до Кримського мосту і не відповідали російським прикордонникам

При цьому президент РФ не пояснив, чому Росія атакувала кораблі в нейтральній зоні, а не біля мосту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що українські кораблі не відповідали на запити російських прикордонників і рухалися до Кримського мосту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на інвестиційному Форумі «Росія кличе!»

«Що сталося зараз? Не відповідали взагалі на запити нашої прикордонної служби, ввійшли в наші територіальні води, які такими були навіть до приєднання Криму до РФ, тобто в тому місці, де ці територіальні води були завжди саме як російські територіальні води, не відповідаючи на запити наших прикордонників почали рухатися до цього мосту. На пропозицію стати на стоянку не реагували, на пропозицію взяти лоцмана навіть після порушення державного кордону – мовчання, нічого не відповідали», - сказав Путін.

За його словами, російські прикордонники діяли так, як повинні в разі вторгнення в територіальні води.

«Як вони повинні були діяти? Якби вони діяли інакше - їх усіх треба було віддати під суд. Вони виконали свій військовий обов'язок, наказ, виконували свої функції щодо захисту території РФ, у вашій країні діяли так само», - сказав Путін.

Він також заявив, що присутність двох співробітників СБУ на борту є «ознакою заготовленої заздалегідь провокації, щоб скористатися як приводом для того, щоб запровадити воєнний стан у країні».

«Нічого спільного зі спробою врегулювати відносини між Україною і РФ це не має», - сказав він.

За його словами, «це гра на загострення, це брудна гра всередині країни з метою придушення своїх політичних супротивників».

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При цьому Путін не пояснив, чому Росія атакувала кораблі в нейтральній зоні, а не біля мосту.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, 24 українських військовослужбовців було захоплено в полон.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, в Сімферополі підконтрольний окупантам суд уже заарештував 15 українських моряків. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії.

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту та звільнення захоплених Росією українських моряків.