На Луганщині поряд з українським кордоном зафіксували політ трьох реактивних літаків РФ

У Луганській області поблизу українського кордону зафіксовано політ трьох російських військових літаків і одного розвідувального безпілотника, який залетів на українську територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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«Вчора о 15:45 наші прикордонники на напрямку населених пунктів Маноцький (РФ) – Комишне (Україна), що в Луганській області, зафіксували політ безпілотника, який на висоті близько 1 км залетів на територію України та згодом повернувся назад. Також поблизу населеного пункту Юганівка Луганської області було зафіксовано політ 3 реактивних літаків ЗС РФ, які здійснювали політ неподалік українсько-російського державного кордону", - сказав Лисенко.