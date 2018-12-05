Російський письменник-терорист пояснив, чому втік з "ДНР" (відео)

Прилєпін розповів, чому зарікся повертатися на окупований Донбас.

Російський письменник, колишній терорист "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що назавжди покинув лави окупантів Донбасу. За його словами, це сталося через те, що захоплена територія перетворилася на щось на кшталт "чергового регіону Росії", де просто почався поділ бізнесу.

Крім того, він заявив, що Донбас перестав його надихати, а тому він не має наміру там воювати. Свою позицію Прилєпін виклав в інтерв'ю словенському телеканалу RTV 4, передає "Обозреватель".

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Письменник-терорист наголосив, що кардинальні зміни, пов'язані з переділом "влади" в псевдореспубліці, почалися після ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Він також додав, що поїхав з Росії на Донбас "у пошуках свободи" та нової пропагандистської ідеології, проте вона дуже швидко вичерпалася на окупованих українських територіях.

"Я відчував, що там весна. Зараз там не мій час. І я перестав бути військовим, я — цивільна людина. Я сказав, ось те, що відбувається, — я співпереживаю народу Донбасу, я допомагаю, у мене гуманітарний фонд, мій батальйон, я залишаюся його куратором, але я більше не хочу воювати за інтереси великого бізнесу. Я не хочу воювати за капіталізм", — підсумував Прилєпін.

Нагадаємо, у липні російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів, заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".