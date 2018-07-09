"Специфіка не моя": російський письменник-терорист тікає з "ДНР"

За словами терориста, з посади він пішов з липня.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воює на Донбасі на боці терористів, заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".

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"Цього літа наш батальйон перейшов зі складу полку спецпризначення у відомство ракетних військ; тепер ми — ракетники. Специфіка, прямо скажемо, не моя", - розповів він в інтерв'ю ресурсам терористів.

Також бойовик заявив, що "наступу на Донбасі не буде". "У Росії в мене за два роки донбаської служби накопичилося безліч завислих і невирішених справ, у липні я йду з посади заступника командира батальйону", — повідомив Прилєпін.

Раніше пособника терористів Олександр Жучковський повідомляв, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", залишив окупований Донбас.

Він зазначив, що так звана кар'єра Прилєпіна нібито закінчилася через провал псевдопроекту "Малоросія".