На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця Об'єднаних сил

Під час обстрілів окупанти двічі застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Упродовж поточної доби на Донбасі російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий.

Як повідомляє у зведенні станом на 18.00 прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил, під час обстрілів окупанти двічі застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

«Опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку.

Від ворожої кулі снайпера один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув», - сказано у зведенні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.