Ракетники ЗСУ "закрили небо" на Донбасі за допомогою С-300 (відео)

За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 бойовиків отримали поранення.

Вчора, 12 грудня, у прифронтовій смузі за наказом командувача операції об'єднаних сил Сергія Наєва відбулися навчання ракетників з зенітно-ракетними комплексами С-300.

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Відповідне відео розміщено у Facebook штабу ООС.

Підрозділи вдосконалювали навички та проводили злагодження чергових бойових обслуг, контролюючи повітряний простір в зоні своєї відповідальності.

Бійці провели пошук, розпізнавання і захоплення контрольних цілей з супроводом, а потім і умовне знищення.

В якості авіації противника були використані штурмовики Повітряних сил ЗСУ. Командири кажуть, що особовий склад у цілому ефективно виконав завдання.

12 грудня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

У результаті бойових дій, жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 бойовиків отримали поранення.