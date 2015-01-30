Росія сьогодні перекинула в Донецькому напрямку колони танків і БТРів - комбат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир батальйону "Дніпро-1", народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза.

«Вчора я повідомляв про перекидання військової техніки з РФ у Луганському напрямку. На території Фащівки Перевальського району Луганської області, де було помічене скупчення військової техніки - тентовані КамАЗи, танки й «Урали», - зазначив він.

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«За оперативною інформацією станом на ранок, через Шахтарськ у Донецькому напрямку прослідували дві колони російських танкових вантажівок «Урал» - 3 одиниці та КамАЗ - 18 одиниць (ЗС РФ)» , - повідомив комбат.

Крім того, «колона з танків, БТР, БМП, БМ21, а також «Уралів», КамАЗів та автобусів пройшла через Макіївку в бік Ясинуватої. Це що стосується питання, з ким ми воюємо», - наголосив Береза.