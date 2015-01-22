Піски повністю під контролем силовиків - комбат

Про це написав на своїй сторінці у Facebook командир батальйону "Дніпро-1", народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза .

Читайте такожБойовики оголосили про плани захопити Піски й Авдіївку"Що стосується Пісків, вони повністю під контролем українських сил. Бійці полку ‪"‎Дніпро-1"‬ повідомляють, що постійно знаходяться під обстрілами, але позиції утримують", - написав він.