Піски повністю під контролем силовиків - комбат
12:45, 22 січня 2015Війна
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Піски повністю контролюються українськими військовослужбовцями.
REUTERS
Про це написав на своїй сторінці у Facebook командир батальйону "Дніпро-1", народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза .
Читайте такожБойовики оголосили про плани захопити Піски й Авдіївку"Що стосується Пісків, вони повністю під контролем українських сил. Бійці полку "Дніпро-1" повідомляють, що постійно знаходяться під обстрілами, але позиції утримують", - написав він.
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