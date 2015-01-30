Терористи обстріляли три населені пункти поблизу Маріуполя
20:00, 30 січня 2015Війна
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Терористи обстріляли три населені пункти поблизу Маріуполя: Гнутово, Орловське і Талаківку.
Бойовики обстріляли три населені пункти / ВК Костянтин Горєлов
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«В районі Маріуполя з БМ-21 «Град» терористи вели вогонь по Гнутово, а з мінометів та артилерії обстріляли Орловське і Талаківку», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожТурчинов запевняє, що Маріуполь надійно укріпленийТакож у штабі АТО зазначають, що «в районі Донецького аеропорту з мінометів терористи обстрілювали наші позиції неподалік населених пунктів Піски та Водяне. Останній населений пункт також був обстріляний з БМ-21 «Град».
Крім того, терористи не припиняють вести вогонь по населених пунктах, піддаючи загрозі життя мирних громадян. Так, “Градами” та артилерією вони обстріляли Красногорівку, Водяне та Піски.
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