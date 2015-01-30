Терористи обстріляли три населені пункти поблизу Маріуполя

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«В районі Маріуполя з БМ-21 «Град» терористи вели вогонь по Гнутово, а з мінометів та артилерії обстріляли Орловське і Талаківку», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТурчинов запевняє, що Маріуполь надійно укріпленийТакож у штабі АТО зазначають, що «в районі Донецького аеропорту з мінометів терористи обстрілювали наші позиції неподалік населених пунктів Піски та Водяне. Останній населений пункт також був обстріляний з БМ-21 «Град».

Крім того, терористи не припиняють вести вогонь по населених пунктах, піддаючи загрозі життя мирних громадян. Так, “Градами” та артилерією вони обстріляли Красногорівку, Водяне та Піски.