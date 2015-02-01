В Авдіївці під обстрілом загинула жінка - МВС

Про це повідомив в Facebook начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Бойовики обстрілюють Авдіївку. Попадання в приватний будинок по вул. Степова, вбита літня жінка. Також снаряди впали в районі міського ринку. Поранені двоє людей - чоловік і жінка. На місці працює слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Інформація уточнюється. Обстріл триває», - написав він.

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Аброськін також підкреслив, що за минулу добу в результаті обстрілу бойовиками було вбито семеро мирних жителів (троє - село Курдюмівка Дзержинської міськради, двоє - село Зеленопілля Артемівського району, по одному - село Комунар Артемівського району та Дебальцеве). Поранені чотири людини (Ясинуватський та Артемівський райони, Дебальцеве).