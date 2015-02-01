У Дебальцевому автобус потрапив під обстріл, є поранені

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів журналіст Тарас Москалюк, що знаходиться на Донбасі.

Журналіст розповів, що автобус стояв у міськради Дебальцевого. "Є потерпілі, точну кількість поки не знаю. Проте повідомляється, що людей з важкими пораненнями немає", - підкреслив журналіст.

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Раніше повідомлялося, що за минулу добу масованого артилерійського удару бойовиків зазнали Дебальцеве, околиці Дзержинська і Артемівський район. Станом на першу половину дня 1 лютого було відомо про 7 загиблих і 6 поранених мирних жителів.