Перевантажений російський безпілотник впав на позиції українських військових під Маріуполем

Тепер російський безпілотник буде збирати інформацію про окупантів, повідомляє канал 24.

Українські конструктори говорять, що ворог запускаючи пристрій, перевантажив його - через це безпілотник і впав на землю. Зараз фахівці намагаються відновити роботу апарату.

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