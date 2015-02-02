Перевантажений російський безпілотник впав на позиції українських військових під Маріуполем
10:31, 02 лютого 2015Війна
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Поблизу Маріуполя українські військові перехопили ворожий апарат, який кружляв над ними і збирав дані. Це сталося біля одного з блокпостів.
Російський безпілотник впав біля блокпосту / Скріншот відео канал 24
Тепер російський безпілотник буде збирати інформацію про окупантів, повідомляє канал 24.
Українські конструктори говорять, що ворог запускаючи пристрій, перевантажив його - через це безпілотник і впав на землю. Зараз фахівці намагаються відновити роботу апарату.
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