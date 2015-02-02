ЗСУ: у Маріуполі лунають вибухи через утилізацію боєприпасів, приводів для занепокоєння немає

Про це пише місцеве видання 0629 з посиланням на жителів міста.

Як пояснив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, цей звук ніяк не пов'язаний з обстрілами - на полігоні поблизу Маріуполя військові утилізують снаряди, що не розірвалися.

Читайте такожБойовики продовжують наступ на Маріуполь - «Азов»"Це утилізація боєприпасів, приводу для занепокоєння у мешканців немає", - заявив Чалий.

Чалий не уточнив, скільки саме снарядів буде знешкоджено - вибухи можуть повторитися.