ЗСУ: у Маріуполі лунають вибухи через утилізацію боєприпасів, приводів для занепокоєння немає
13:45, 02 лютого 2015Війна
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Тільки що жителі різних районів Маріуполя чули потужний вибух.
В армії пояснили вибухи утилізацією боєприпасів / Фото УНІАН
Про це пише місцеве видання 0629 з посиланням на жителів міста.
Як пояснив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, цей звук ніяк не пов'язаний з обстрілами - на полігоні поблизу Маріуполя військові утилізують снаряди, що не розірвалися.
Читайте такожБойовики продовжують наступ на Маріуполь - «Азов»"Це утилізація боєприпасів, приводу для занепокоєння у мешканців немає", - заявив Чалий.
Чалий не уточнив, скільки саме снарядів буде знешкоджено - вибухи можуть повторитися.
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