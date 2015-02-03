Новотошківку накрили "Градами", загинули дві жінки - Москаль

У центрі села вибухнули кілька десятків реактивних снарядів.

"Є прямі влучення в житлові будинки, школу й магазини. Кілька приміщень зруйновані вщент і згоріли, інші серйозно пошкоджені. Від осколкових поранень загинули дві місцеві жінки 63 та 74 років, ще один чоловік (75 років) поранений. В селищі так і не вдалося відновити електроенергію та центральну воду, більшість людей виїхала звідси в безпечні місця. Зараз у Новотошківці залишилося близько 400 осіб (у мирний час було більше 2200)", - пише Москаль.

Читайте такожВчора бойовики здійснили 7 атак на Маріуполь із застосуванням мінометів, артилерії та "Градів"В іншому населеному пункті поблизу Бахмутки – Кримському (що за кілька кілометрів від колишнього 31-го блокпосту) учора снарядами з «Градів» пошкоджені 7 житлових будинків. Стріляли з боку селища Фрунзе, окупованого так званими "казаками". З Кримського виїхало близько 80 відсотків населення, ще кілька десятків людей із речами чекають для виїзду сприятливої можливості. Для їх евакуації буде задіяна військова техніка, повідомив Москаль

Також триває вивезення людей із інших сіл, що на лінії вогню. Вчора зі Стаханівця (належить до м.Золоте-3) військові вивезли в бік Лисичанська близько 70 місцевих мешканців. В селі залишилися тільки пенсіонери, які виїжджати зі своїх домівок поки відмовляються.