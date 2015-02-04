Бойовики готують новий наступ в районі Дебальцевого - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Протягом останніх діб командування противника в даному районі зосередило боєздатні підрозділи на нових напрямках, відновлюючи боєздатність своїх тактичних груп, які раніше зазнали втрати», - пише Тимчук.

За інформацією ІС, в район Дебальцевського плацдарму противник додатково перекинув 18 танків, 23 бойових броньованих машини і близько 55 одиниць критого вантажного автотранспорту.

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Зведений танковий підрозділ бойовиків, який раніше був перекинутий в район Дебальцевого, з 16 танків після участі в тридобових боях виявився фактично розгромленим.

«7 танків було підбито в першу добу наступу, 4 танки втрачені в ході ударів української артилерії протягом наступних двох діб, ще 3 танки вийшли з ладу з різних причин, на сьогодні в строю залишилося всього 2 машини, при цьому 3 танка з числа підбитих раніше бойовики намагаються евакуювати для відновлення», - повідомляє Тимчук.