У районі Докучаєвська з'явилася тактична група бойовиків, у складі якої петербуржці - Тимчук

У районі Докучаєвська зафіксована поява тактичної групи російсько-терористичних військ, у складі якої підрозділ, укомплектований громадянами Росії з Санкт-Петербурга.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Бойова тактична група, що знаходилася тут раніше, відведена на доукомплектування. У складі нової групи - 13 ББМ (БТР, БМП-1,2, кілька МТ-ЛБ). Постачання групи здійснюється через Комсомольське.

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Крім того, за даними «Інформаційного спротиву», терористи безуспішно атакували позиції українських військ у районі Мар’їнки: атакуюча група супротивника вийшла на наперед підготовлені і замасковані позиції українських військ в «пристріляному» ними секторі.

Розгорнутий у районі Старобешевого пункт управління супротивника змінив позицію, перемістившись ближче до Тельманового. Зафіксований прохід на Докучаєвськ конвою постачання бойовиків (8 вантажівок і 2 БМП-2).

У районі Маріуполя відзначається активне ведення розвідки супротивником (зокрема технічними засобами). Були зафіксовані польоти БПЛА (обстріляні українськими військами), працюють засоби радіотехнічної розвідки, а також відзначаються дії диверсійно-розвідувальних груп супротивника.