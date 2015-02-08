Кількість жертв конфлікту на сході України може сягати 50 тисяч осіб - німецькі ЗМІ

Кількість жертв конфлікту на Сході України може сягати 50 тисяч осіб, повідомляє у неділю, 8 лютого, німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з посиланням на не названі джерела у безпекових структурах Німеччини, передає DW.de.

За словами представників цих структур, офіційні цифри "однозначно занизькі та неправдоподібні". Мовляв, для прикладу, після важких боїв досить часто повідомлялося про кількість жертв до десяти осіб, хоча їх мало би бути значно більше.

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Озвучена цифра можливої кількості жертв - майже вдесятеро вища за офіційні дані. Нагадаємо, за останніми даними ООН, жертвами конфлікту на Донбасі стали 5350 людей, ще більше 12 тисяч - отримали поранення.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) заявив, що, захищаючи Українську державу, на сході країни загинули 1432 військовослужбовців.

"Втрати українських військовослужбовців становлять 1432 людини... 5638 загинули з квітня, і кожен день кількість жертв серед цивільного населення зростає", - підкреслив Порошенко.