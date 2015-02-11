Свідкам вдалося відзняти, як Донецьком йде колона артустановок бойовиків "Гвоздика" (відео)

Автори відео стверджують, що зафіксували колону САУ "Гвоздика".

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