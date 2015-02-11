Свідкам вдалося відзняти, як Донецьком йде колона артустановок бойовиків "Гвоздика" (відео)

16:01, 11 лютого 2015
Війна
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Автори відео стверджують, що зафіксували колону САУ "Гвоздика".

САУ

В мережі Інтернет з'явилося відео, на якому видно, як Донецьком йде колона самохідних артилерійських установок (САУ) "Гвоздика", що належить бойовикам.

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Автори відео стверджують, що зафіксували колону САУ "Гвоздика" сьогодні, 11 лютого, в житловому кварталі Петровського району.

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