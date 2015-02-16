Бойовики хочуть захопити Дебальцеве, бо місто є ключовим транспортним вузлом Донбасу

Дебальцеве фактично стоїть на перехресті залізничного сполучення між Луганськом і Донецьком, а також російською територією - Ростовом-на-Дону. Міста, звідки від початку війни в Україну їде смертоносна військова техніка і російські солдати, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Залізничне сполучення, якщо місто захоплять, можливе від російського кордону просто до самісінької лінії фронту і в тил бойовиків. А обсяги так званої "гуманітарної допомоги", яку Росія зможе відправляти коліями, незрівнянно більші, ніж те, що вона тепер засилає вантажівками. Один лише вантажний вагон може вмістити стільки ж, скільки три найбільші "КамАЗи". Ті самі, нібито "гуманітарні", що від серпня тероризують Україну.

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Російське МНС відрапортувало: в Україну вже відправили понад 20 тисяч тонн вантажу. Це - більше тисячі "КамАЗів" за півроку. А залізницею - це тільки один, два, три потяги. За добу.

Просто вчора, 15 лютого, прибув 14-й "гумконвой".

Отже, утримуючи Дебальцеве ціною власних життів, наші бійці захищають нас від удесятеро більшої війни.

І ситуацію в цій стратегічній точці рятували не тільки воїни в оперативному оточенні, а й бійці на інших ділянках лінії зіткнення. Можливо, вперше за війну весь фронт спрацював разом заради однієї стратегічної мети. Хоча для генералів це певною мірою стало несподіванкою.

Подробиці в сюжеті: