Опубліковано відео виведення українських військ з Дебальцевого
15:48, 18 лютого 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко в середу, 18 лютого, наказав почати виведення військ сил АТО з Дебальцевого, де раніше йшли запеклі бої.
REUTERS
З'явилося відео виведення українських військових та техніки з Дебальцевого. Як раніше заявляв речник АТО Андрій Лисенко, українські військові йдуть з міста зі штатною зброєю і знешкоджують військову техніку, яку неможливо взяти з собою.
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У той же час президент Петро Порошенко заявив, що ніякого оточення Дебальцеве не було. За його словами, «наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано».
Українські військові виходять з міста Дебальцеве
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