Опубліковано відео виведення українських військ з Дебальцевого

З'явилося відео виведення українських військових та техніки з Дебальцевого. Як раніше заявляв речник АТО Андрій Лисенко, українські військові йдуть з міста зі штатною зброєю і знешкоджують військову техніку, яку неможливо взяти з собою.

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У той же час президент Петро Порошенко заявив, що ніякого оточення Дебальцеве не було. За його словами, «наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано».