За добу на Донбасі загинули 14 військових, 172 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу внаслідок бойових зіткнень ми втратили 14 українських військових ще 172 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - сказав Лисенко.

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