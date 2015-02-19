За добу на Донбасі загинули 14 військових, 172 – поранені
13:17, 19 лютого 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинуло 14 українських військовослужбовців, 172 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
“За минулу добу внаслідок бойових зіткнень ми втратили 14 українських військових ще 172 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - сказав Лисенко.
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