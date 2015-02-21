Бойовики обстріляли Попасну з боку Первомайська

Вчора, 20 лютого, бойовики обстріляли з артилерії м. Попасна Луганської області.

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, 20 лютого в період часу з 19.20 до 19.30 бойовики з боку окупованого Первомайська з артилерії обстріляли територію Попасної, здійснивши 7 пострілів.

Жертв і постраждалих немає. Даний факт зареєстровано.