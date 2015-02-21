Бойовик "Моторола" міг бути ліквідований силами "ДНР" – СБУ
Служба безпеки України припускає, що бойовик «Моторола» (громадянин Павлов) ліквідований терористами з угруповання «Донецька народна республіка».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк під час виставки «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва.
«Що стосується громадянина Павлова, який більше відомий як «Моторола», його зараз шукають, можливо, його соратники вже знищили. Вони знищують один одного. Він підозрюється у тортурах і публічних розстрілах людей. Просто підходив і з пістолета вбивав людей. У нас є свідчення тих заручників, які повернулися», - повідомив Вовк.
Також представник СБУ наголосив, що терористи не уникнуть покарання за сотні загиблих, потерпілих громадян та їх пошкоджене майно, у тому числі відповідатимуть за злочин проти людяності. «Все це злочин проти людяності. Я ще раз наголошую, у нас є кримінальна справа, провадження глобальне, за статтею 438, і ми будемо роби все, щоб притягнути всіх винних, в тому числі громадян Російської Федерації, до кримінальної відповідальності», - додав він.
Читайте такожТерорист Моторола брав участь у проросійських мітингах у ХарковіЗа словами Вовка, у разі неможливості притягнення терористів до відповідальності в Україні, можливе звернення до міжнародних судових інстанцій. «Не зможемо зможемо забезпечити їх доставку сюди, думаю, що міжнародна спільнота, міжнародний кримінальній суд, а ми вийдемо на цю позицію, їх притягне. Вони повинні знати, що все одно вони будуть відповідати в тому числі за страшний злочин, за злочин проти людяності», - підкреслив він.