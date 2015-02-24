У Станиці Луганській частково відновлено електропостачання

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, в населених пунктах на лінії розмежування вогню триває відновлення пошкоджених систем життєзабезпечення.

У центрі Станиці Луганської вперше за півтора місяці з'явилася електроенергія (у районній державній адміністрації, управлінні Пенсійного фонду, «Укртелекомі» і низці житлових будинків). Продовжується ремонт ЛЕП на окремих вулицях селища.

«Учора із Станиці вперше за декілька місяців почав курсувати маршрутний автобус до навколишніх сіл», - повідомляє прес-служба з посиланням на слова Москаля.

Він також додав, що в Трьохізбенці електроенергію вже подали в 90% будинків, без світла залишаються декілька провулків, де повалено електричні опори.

Читайте такожСьогодні зранку бойовики двічі обстріляли Попасну - МоскальУ містах Золоте, Гірське і Щастя функціонують всі системи життєзабезпечення. Разом з тим села Нижнє, Світличне, Тошківка і Трьохізбенка все ще залишаються без газу. У Кримському поки що не вдалося відновити електроенергію і газ, а Новотошківка залишається без світла. Відновні роботи в цих населених пунктах тривають.