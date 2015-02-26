У Повітряних силах України заявили, що бойовики не використовують бойову авіацію на Донбасі

Про це кореспонденту УНІАН у Харкові під час дострокового випуску курсантів Університету Повітряних сил сказав заступник командувача Повітряних сил України генерал-лейтенант Віктор Сідаш.

“Авіацію вони не використовують, використовують тільки безпілотні літаки”, - сказав він.

Сідаш зазначив, що всі збиті українськими силовиками безпілотні літальні апарати російського виробництва.

“Всі збиті — всі російські, вони всі з Таганрога. У них також є невелика база біля Донецька”, - зазначив заступник командувача ПСУ.

За його словами, сьогоднішні випускники Харківського університету Повітряних сил доукомплектують вакантні посади офіцерського складу. Вони будуть направлені до військових частин, де пройдуть бойове злагодження, після цього заступлять на чергування з охорони повітряного простору України.

Читайте такожБойовики застосовують проти сил АТО зброю російського виробництва

Генерал-лейтенант наголосив, що війська Протиповітряної оборони не знаходяться на передньому краю фронту, а дислокуються на деякій відстані, в глибині території.

“Всі залишаться на мирній території, можливо, за винятком ППО Сухопутних військ”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові через проведення антитерористичної операції на Донбасі сьогодні проходить достроковий випуск понад 300 офіцерів Харківського університету Повітряних сил.

Через складну ситуацію в країні, підготовку офіцерських кадрів цього року довелося скоротити на 3 місяці і замість випуску в червні, курсанти-випускники завершують курс підготовки у лютому, зазначили у Міноборони.