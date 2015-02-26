У Києві відкрився навчальний Центр підтримки аеророзвідки

Про це повідомляє Українська правда.

Центр заснувала студентка магістеріуму Києво-Могилянської академії Марія Берлінська.

"Центр підтримки аеророзвідки був задуманий мною, після того, як я вперше попрацювала на Сході і побачила наскільки критична ситуація", - каже Марія.

За її словами, на сьогодні є дві основні проблеми - відсутність безпілотників та достатньої кількості фахівців.

"Причому військових безпілотників у нас майже немає, розвідуємо ми на воєнізованих іграшках, в той час як росіяни працюють з військовими апаратами", - розповідає волонтер.

Політика центру полягає у підготовці якомога більшої кількості спеціалістів. "Чим більше в нас буде таких очей, тим менше в нас буде втрат", - каже вона.

Читайте такожУкраїнській армії потрібні засоби радіоелектронної боротьби і безпілотники - ГенштабМарія розповідає, що нині в центрі викладають люди, які працювали на фронті, практики. Серед предметів, зокрема: льотна справа, технічне забезпечення, військова топографія, аеродинаміка.

"Зранку в нас йде льотна справа - це практичні польоти в полях, а теорія викладається в Могилянці. Всі викладачі працюють на волонтерських засадах", - розповідає волонтер. Тих, хто приїжджає з регіонів, безкоштовно годує столична піцерія, а волонтери намагаються знайти житло. Зокрема, "студентів" допомагає розселяти НаУКМА.

Читайте такожНа Чернігівщині випробували вітчизняні безпілотники (фоторепортаж)"Зараз курс триває три тижні. Політика Центру полягає в тому, щоб створити повний цикл – на виході ми хочемо бачити готових фахівців і одразу давати їм апарати для роботи. Тобто, якщо раптом великий та середній бізнес захоче допомогти, то вони можуть бути впевнені, що апарат потрапить до рук фахівця, який вміє ним керувати. Адже бійці без підготовки часто розбивають апарати в перших польотах", - розповідає вона.

Аеророзвідниця зазначає, що організація потребує допомоги у фінансуванні та кадрах. Зокрема, потрібні викладачі фахівці та піарники, які б могли поширювати інформацію про ініціативу та залучати кошти для оснащення бійців-аеророзвідників безпілотниками.