РФ продовжує направляти до Іловайська потяги з військовою технікою та боєприпасами - штаб АТО
13:21, 27 лютого 2015Війна
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Росія продовжує залізничним транспортом направляти в Іловайськ Донецької області потяги з військовою технікою та боєприпасами.
Через залізничну станцію «Іловайськ» продовжуються прибуття потягів з РФ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Через залізничну станцію «Іловайськ» продовжуються прибуття залізничних потягів з території Російської Федерації з військової технікою, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами", - наголосив Лисенко.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що так 16-й званий «гуманітарний конвой» Росії перетнув кордон України 27 лютого. Повідомляється, що до складу «гумконвоя» входять 170 автомобілів, які везуть вантаж вагою в 1,8 тисяч тонн.
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