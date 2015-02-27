РФ продовжує направляти до Іловайська потяги з військовою технікою та боєприпасами - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Через залізничну станцію «Іловайськ» продовжуються прибуття залізничних потягів з території Російської Федерації з військової технікою, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами", - наголосив Лисенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що так 16-й званий «гуманітарний конвой» Росії перетнув кордон України 27 лютого. Повідомляється, що до складу «гумконвоя» входять 170 автомобілів, які везуть вантаж вагою в 1,8 тисяч тонн.