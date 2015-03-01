Під Торезом на фугасі підірвалася вантажівка з бойовиками - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"У районі н.п.Торез зафіксовано підрив на фугасі однієї з вантажівок конвою постачання для «ДНР». Є поранені зі складу «супроводу» (всі - громадяни РФ)", - написав Тимчук.

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Також він зазначив, що в лікувальних установах н.п. Ростов-на-Дону (РФ) поранених бойовиків із «ЛНР» та «ДНР», евакуйованих з території Донбасу, приймають лише в неробочий час, у темний час доби.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу на сході не загинув жоден військовослужбовець.