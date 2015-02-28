За минулу добу на сході не загинув жоден військовослужбовець

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення", - сказав Лисенко.

Також він заявив, що бойовики не надають міжнародним спостерігачам інформацію про відведення свого озброєння.

Читайте такожПозиції сил АТО під Каменкою обстріляли з артилерії"Бойовики досі не надали всю потрібну інформацію щодо своєї військової техніки, маршрутів відходу та її наступного місцезнаходження міжнародним спостерігачам", - сказав Лисенко.

Водночас він зазначив, що у свою чергу українська сторона демонструє, що вона сумлінно дотримується зобов’язань, і створює прозору систему контролю за відведенням важкого озброєння з лінії бойового зіткнення.