У штабі АТО повідомили про відсутність втрат серед військових за добу
13:32, 01 березня 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загиблих серед українських військовослужбовців немає, вісім осіб отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає, вісім осіб отримали поранення", - сказав Лисенко.
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Відповідаючи на запитання УНІАН про втрати противника, Лисенко підкреслив, що штаб АТО не має в своєму розпорядженні такої інформації. «Оскільки у нас зараз режим тиші й немає активних наступальних дій, то інформації щодо втрат бойовиків у нас зараз теж немає. Вони просто стріляють здалеку, переважно зі стрілецької зброї, тобто, атакуючих дій не ведуть", - додав він.
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