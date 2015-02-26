Бойовики змушують полонених "кіборгів" розбирати завали аеропорту Донецька (фото)

У четвер полонених "кіборгів" привезли на роботи в аеропорт вже другий день поспіль, повідомляє "Українська правда".

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Фото, на яких бійці АТО розбирають аеропорт, який колись захищали, поширює зокрема журналіст Максим Авдєєв в своєму Instagram.

Ukrainian #prisoners clearing shambles at the #Donetsk #airport. They are mainly looking for corpses and unexploded ammo. #Donbass #Ukraine Фото опубліковано Max Avdeev (@maxavdeev) 26 Лют 2015 в 1:19 PST

Російський "Перший канал" у середу повідомляв, що завали аеропорту розбирають не тільки "кіборги", але і вояки, що потрапили у полон в інших місцях.

У той же час "Громадське ТБ" повідомляє, що серед полонених є боєць 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади Любомир. Він розповів, що потрапив у полон саме тут, в аеропорту. "Підірвали, всі були поранені, боєкомплект закінчився, зброя вийшла з ладу, не було чим воювати", - розповів він.

За словами Любомира, не всі військові в аеропорту мали документи. Під час огляду одягу і речей чотирьох загиблих їх документів не знайшли.

Як відомо, у середу співробітник Центру визволення полонених при ВСУ Василь Будік повідомив, що в донецькому аеропорту знайшли тіла сімох українських військових.