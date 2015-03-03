Бойовики розпочали мінометний обстріл позицій ”Азова” в Широкиному - Шкіряк

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, українські військові відкрили вогонь у відповідь. За попередніми даними, втрат серед сил АТО немає. Станом на 17:00 протистояння тривало.

”Ворог продовжує перегрупування та значне накопичення своїх сил на південному напрямку. Власне, ніякого відведення важкої техніки бойовиків за лінію розмежування не відбувається”, - зазначив Шкіряк.

”Концентрація російсько-терористичних військ під Новозавськом та прилеглих районах триває. Кремль продовжує надсилати на підсилення терористів важке озброєння: танки, ”Гради”, ”Смерчі”, БТРи, установки ствольноі артилерії та ін. Прибуває жива сила противника”, - наголосив радник.

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”Практично кожної ночі в районах Лебединського, Широкиного, Гнутового та інших населених пунктів, помічають ДРГ терористів. Вчора вдень, в напрямку Піщевика, сталося бойове зіткнення передових підрозділів сил АТО з диверсійною групою ворога. На жаль, під час бою два наших воїни загинули і один був поранений”, - повідомив Шкіряк.