ООН: У зоні конфлікту на Донбасі 2 мільйони осіб потребують термінової гуманітарної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гінг сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Зокрема, він звернув увагу, що рік тому в Україні взагалі не було внутрішньо переміщених осіб, а на сьогоднішній день їх кількість становить більше ніж 1 мільйон осіб. Серед цих осіб, понад 100 тис. покинуло східну Україну впродовж останнього місяця. "Понад 670 тис покинуло країну і знайшло притулок у сусідніх країнах", - сказав він.

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Разом з тим Гінг наголосив, що "переміщення людей продовжується, і лише певне призупинення воєнних дій дозволяє їм покидати свої райони, бо раніше така можливість була заблокованою. Більше 2 мільйонів проживають у зоні конфлікту...". Ці люди потребують першочергової соціальної та гуманітарної допомоги, наголосив він.

Раніше в ООН заявляли, що гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 мільйонів людей.