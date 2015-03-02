Гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 мільйонів людей – ООН

В ООН вважають, що можуть надати допомогу 3,2 мільйона з цих людей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив координатор з гуманітарних питань ООН в Україні Ніл Волкер.

«Нам відомо, що на окупованих сепаратистами територіях залишається близько двох мільйонів людей. Окремо ми рахуємо ще два мільйони людей, які живуть уздовж лінії зіткнення, зокрема в Дебальцеві. Крім них, є ще кілька сотень тисяч людей, які були вимушені залишити свої домівки й перебувають наразі в областях, які межують із зоною конфлікту. Крім цих людей, ще нараховується щонайменше 300 тисяч переселенців в інших областях України», – сказав координатор ООН.

Читайте такожООН: В результаті воєнних дій на Донбасі загинуло майже 6 тисяч осібВолкер наголошує, що їм усім потрібні ліки, побутові речі, харчування, питна вода, можливості працевлаштування, житло.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на кінець лютого кількість внутрішніх переселенців в Україні перевищила 700 тисяч осіб.