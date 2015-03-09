Журналіст: з початку року на Донбасі загинули 356 українських військових, 340 - пропали безвісти

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі, такі дані є у управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу на 6 березня 2015. Однак ці дані не повні, зазначив журналіст.

Читайте такожГуманітарна місія за півроку вивезла з зони АТО 390 тіл українських військовослужбовцівВін повідомляв, що "більшість тіл загиблих із зони направляються в одну точку - в судово-медичну експертизу Дніпропетровська.Є випадки направлення тіл безпосередньо в інші міста - за домовленістю з військовим командуванням".

"Сюди не увійшли кілька тіл загиблих, які забрали і вивезли одразу в інші міста. Також не включені одиничні випадки загибелі поранених воїнів, померлих від ран в тилових госпіталях", - написав він.

За його даними, доставка тіл із зонибойових дій триває. "Так, 7 і 8 березня пошукові групи направили в Дніпропетровськ ще 19 тіл загиблих героїв - всі вони були евакуйовані з Дебальцевого", - написав журналіст.

Крім цього, Юрій Бутусов повідомив, що в ході боїв 2014 і 2015-му роках пропали безвісти 340 українських воїнів.