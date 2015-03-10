На Луганщині невідомі підірвали залізничний міст
13:46, 10 березня 2015Війна
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Поблизу селища Оріхове в Луганській області невідомі особи підірвали залізничний міст.
Невідомі особи підірвали залізничний міст та колію на відстані 2 км від нього
Про це заявив під час брифінгу речник штабу АТО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.
"Поблизу селища Оріхове Попаснянського району Луганської області невідомі особи підірвали залізничний міст та колію на відстані 2 км від нього", - сказав він.
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Згідно з повідомленням, наразі рух потягів заблоковано.
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