Нацисти з "ЛНР" виявилися зірками російського кіно

20:54, 10 березня 2015
Війна
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Російський блогер виявив, що кілька одіозних місцевих неонацистів, які воювали за "ЛНР" і "ДНР", грали фактично самих себе у російському серіалі "Кулінар".

Олексій Мільчаков (в центрі) в серіалі Кулінар

Про це повідомляється у відомому росыйському блозі Углич_ ЖЖ.

Зокрема, в епізодах 5 і 6 першого сезону серіалу зафіксовані випускник Балтійського Технічного університету Яків Харламов, який воював, за його власним визнанням, "за Новоросію" і одіозний петербурзький нацист Олексій Мільчаков на прізвисько "Фріц", який очолює загін однодумців "Русич" у складі бандформувань "ЛНР".

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Згідно з сюжетом серіалу, в 5-6 серіях цього фільму головний герой (суперагент "Кулінар") під прикриттям проникає в тренувальний табір російських фашистів, яких і грають Мільчаков і Харламов.

Алексей Мильчаков (5-й слева) и Яков Харламов (справа) в сериале Кулинар

Мільчаков прославився в Росії як вбивця цуценят, а в Україні - фотографіями на фоні знівечених тіл українських бійців.

Раніше сьогодні російський режисер Жереги підтримав заборону російських фільмів і серіалів в Україні, назвавши цей крок вимушеним.

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