Нацисти з "ЛНР" виявилися зірками російського кіно

Про це повідомляється у відомому росыйському блозі Углич_ ЖЖ.

Зокрема, в епізодах 5 і 6 першого сезону серіалу зафіксовані випускник Балтійського Технічного університету Яків Харламов, який воював, за його власним визнанням, "за Новоросію" і одіозний петербурзький нацист Олексій Мільчаков на прізвисько "Фріц", який очолює загін однодумців "Русич" у складі бандформувань "ЛНР".

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Згідно з сюжетом серіалу, в 5-6 серіях цього фільму головний герой (суперагент "Кулінар") під прикриттям проникає в тренувальний табір російських фашистів, яких і грають Мільчаков і Харламов.

Мільчаков прославився в Росії як вбивця цуценят, а в Україні - фотографіями на фоні знівечених тіл українських бійців.

Раніше сьогодні російський режисер Жереги підтримав заборону російських фільмів і серіалів в Україні, назвавши цей крок вимушеним.