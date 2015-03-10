Російський режисер Жереги підтримав заборону російських серіалів і фільмів

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Зараз цей процес абсолютно виправданий і життєво необхідний, на жаль", - заявив Жереги, додавши, що "спілкується з ідеологами цього процесу".

Також він сказав, що сподівається на нормалізацію ситуації після війни.

Читайте такожКняжицький пояснив, чому Гройсман досі не підписав закон про заборону серіалів РФ"Я сподіваюся, що ситуація після закінчення російсько-української війни нормалізується. Але поки триває війна, це необхідно. Я теж багато публікуюся щодо цього, докладаю зусиль, щоб цей процес дійсно йшов. Він повинен відбуватися більш цілеспрямовано, тому що російські серіали та ідеї «русского мира», острах перед міліцією, ідеї всеосяжної корупції, ідеї домінування Росії є вкрай шкідливими", - заявив Жереги.

Раніше російський громадянин, кінорежисер і журналіст Крістіан Жереги звернувся до Петра Порошенка з проханням про надання йому українського громадянства.

Жереги, син відомого молдовського кінорежисера Валерія Жереги, живе в Києві вже кілька років, у 2014 році був активним учасником Майдану, отримав поранення. У червні він став добровольцем батальйону «Київська Русь», що бере участь в боях на Сході країни.