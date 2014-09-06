У засідці, внаслідок якої загинули 11 бійців "Айдару", брав участь нацист-живодер з Петербурга

Фотоматеріали з'явилися на одному з відомих блогів імперіалістичного спрямування.

На них зафіксовано понівечені тіла "айдарівців" та бойовики, які позують на їх тлі.

Зокрема, серед них є Олексій Мільчаков на прізвисько "Фріц" - знаний нацист-живодер із Санкт-Петербурга, що став відомим два роки тому після публікації відео, де він знущається над собаками.

Читайте такожЧастина "айдарівців" потрапила у засідку російського спецназу. Ніхто не виживРаніше його помічали серед бойовиків ЛНР.

Також прибічники бойовиків стверджують, що в засідці загинув комбат Айдару Сергій Мельничук, однак підтвердження цієї інформації немає. Українські користувачі повідомляють, що загинули бійці з Волині.

Нагадаємо, дані про загибель "айдарівців" у засідці підтвердив Семен Семенченко.

"Айдар" потрапив у засідку російського спецназу, загинуло 11 людей. Перемир'я триває. Земля пухом...", - написав він.