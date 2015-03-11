ФСБ готується перекинути на Донбас зрадників із кримських структур СБУ
ФСБ готує до перекидання на окуповану територію Донбасу зрадників із кримських структур Служби безпеки України.
За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», ФСБ у Криму проводить активну роботу з підготовки перекидання на окуповану територію Донбасу зрадників із кримських структур СБУ, що перейшли на службу до ФСБ РФ навесні минулого року (в основній масі – із підписанням контракту з російською спецслужбою на 3 роки).
Зокрема, у «добровільно-примусовому порядку» зрадникам із СБУ запропоновано виїхати на територію Ростовської області (РФ) із метою проходження курсу підготовки та подальшої відправки на Донбас для проходження служби у складі створюваних «спецслужб» терористів.
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«У ФСБ обіцяють, що, діючи у складі терористичних організацій, ці співробітники залишаться у штаті ФСБ РФ», - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що «безпосередньо роботою з вербування «кадрів» для терористичних організацій займається помічник начальника управління ФСБ РФ у Криму та м. Севастополь О.Ю. Максименко».
Як раніше повідомляла група ІС, куратором створення «органів держбезпеки» «ДНР» і «ЛНР» від ФСБ призначено ще одного зрадника - колишнього начальника УСБУ в Севастополі П.А.Зиму.
Раніше УНІАН повідомляв, що на схід України прибули спецзагони ФСБ для "зачисток" в рядах бойовиків.