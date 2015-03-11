ФСБ готується перекинути на Донбас зрадників із кримських структур СБУ

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», ФСБ у Криму проводить активну роботу з підготовки перекидання на окуповану територію Донбасу зрадників із кримських структур СБУ, що перейшли на службу до ФСБ РФ навесні минулого року (в основній масі – із підписанням контракту з російською спецслужбою на 3 роки).

Зокрема, у «добровільно-примусовому порядку» зрадникам із СБУ запропоновано виїхати на територію Ростовської області (РФ) із метою проходження курсу підготовки та подальшої відправки на Донбас для проходження служби у складі створюваних «спецслужб» терористів.

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«У ФСБ обіцяють, що, діючи у складі терористичних організацій, ці співробітники залишаться у штаті ФСБ РФ», - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що «безпосередньо роботою з вербування «кадрів» для терористичних організацій займається помічник начальника управління ФСБ РФ у Криму та м. Севастополь О.Ю. Максименко».

Як раніше повідомляла група ІС, куратором створення «органів держбезпеки» «ДНР» і «ЛНР» від ФСБ призначено ще одного зрадника - колишнього начальника УСБУ в Севастополі П.А.Зиму.

Раніше УНІАН повідомляв, що на схід України прибули спецзагони ФСБ для "зачисток" в рядах бойовиків.