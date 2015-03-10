На схід України прибули спецзагони ФСБ для "зачисток" в рядах бойовиків

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

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"Кремлівські "куратори" проводять інструктаж і тренують найманців, готуючи їх до відновлення бойових дій. У той же час, бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. Тому, за оперативною інформацією, на окуповану територію Донецької області з РФ в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення "зачисток" в рядах бойовиків, які не підпорядковуються незаконним збройним формуванням "ДНР".

Він зазначив, що аналогічна ситуація спостерігається і на окупованій частині Луганської області. "Російські "куратори" незаконних збройних формувань "ЛНР" провели переговори з ватажком "козакобандитів", контролюючих Антрацит, з метою схилення його до вступу в ряди бандформування "Народна міліція ЛНР", - сказав Андрій Лисенко.