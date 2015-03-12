Бойовики сконцентрували у Горлівці понад 50 танків

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Противник протягом усього часу концентрує сили в районі Горлівки. А це напрямок Артемівська. Артемівськ, Слов'янськ, Краматорськ, вузол Красного Лиману - це ті стратегічно важливі напрямки для нашого супротивника", сказав він.

Читайте такожБойовики перекинули на південь через Дебальцеве 24 танки і 35 ББМ

Тому, за словами Киви, під Артемівськом йдуть роботи зі зміцнення оборони. "Після того, як ми відвели нашу важку реактивну артилерію, ми фактично будемо живою силою зустрічати танки, які вже зараз, більше 50 штук, сконцентровані в Горлівці. І щодня, за даними розвідки, надходять боєприпаси і поповнення живої сили", - зазначив він.

"Розвиток подій може початися в будь-яку хвилину. Про збереження домовленостей говорити немає сенсу, тому що це бандити і терористи", - наголосив Кива.