Бойовики окопуються і стягують військову техніку ближче до Маріуполя - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«Через н. п. Максимово у розпорядження даної тактичної групи перекинуто 6 одиниць буксированого артилерійського озброєння, а також один ЗРК типу «Стріла - 10М». На даному напрямку противник не залишає спроб відтіснити українські війська ближче до Маріуполя, обстрілюючи позиції сил АТО. Відзначається застосування тактики «блукаючих» танків і мінометних розрахунків», - пише Тимчук.

Він також додає, що війська бойовиків на Донбасі продовжують грубо порушувати перемир'я, здійснюючи обстріл позицій українських військ. Обстріли ведуться в основному зі стрілецької зброї, застосовуються епізодично міномети та інше важке піхотне озброєння, зафіксовано кілька випадків застосування бронетехніки і артилерії.

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Крім того, терористи продовжують удосконалювати свої передові позиції в інженерному відношенні.

«Подібні роботи відзначаються на Маріупольському напрямку, в районі на південному сході від Горлівки, на західному напрямку на південь від Донецька, а також на ділянці Щастя - Станиця Луганська. Відзначається широке використання в даних заходах як спеціальної інженерної техніки армійського зразка, перекинутої з території РФ, так і техніки, вилученої з підприємств і організацій регіону», - повідомив Тимчук.